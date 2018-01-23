Karayolları ekibi ile tır yoğun tipi sonucu çarpıştı: 3 yaralı

Tokat-Sivas Karayolunda tipi altında çalışma yapan karayollarına bağlı yüklenici firmanın karla mücadele ekibi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat-Sivas Karayolunda tipi altında çalışma yapan karayollarına bağlı yüklenici firmanın karla mücadele ekibi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel mevkinde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düşmesi kazaya neden oldu. Bilal Yılmaz idaresindeki Karayollar Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan yüklenici firmaya ait kar kürüme aracı ile Ahmet Ayberk idaresindeki 38 JE 194 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın şoförü ile karayolları ekibi aracında bulunan Erdal Ağca yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tokat-Sivas Karayolunda tipi geçit vermedi

Tokat'n Çamlıbel Beldesinde yağmurlu hava bin 650 rakımlı Çamlıbel tepesinde yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu. Ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas Karayolu il sınırı Çamlıbel tepesinden geçişine bölge trafik ekipleri izin vermedi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması ve tipini etkisini azaltması ile birlikte yaklaşık 2 saat sonra yolda ulaşım normale dönmeye başladı.