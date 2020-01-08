Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor

08.01.2020 07:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:31

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Çığ altında kaybolan kişinin arama çalışmalarının devam edilebilmesi için karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerin yol temizleme çalışmasına başladı.



Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına çığ düştü. İlk belirlemeler göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Bir kişinin de çığ altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Gökbez Mahallesi girişinden yaklaşık 30 kilometrelik uzakta bulunan krom maden ocağına giden yol 2 metrelik kar altında kaldı. Karayolları ekipleri geceden bu yana yapılan yol temizleme çalışmalarında sadece 6 kilometrelik yol açabildi.



Karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinde tekrardan yol temizleme çalışmalarına başladı. AFAD ekipleri ise karayollarıyla birlikte çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. - ADANA

Kaynak: İHA