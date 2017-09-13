Karayolları Bölge Müdürlüğünde korkutan yangın

Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ve TOMA'lar yangına müdahale etti VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünün bahçesinde büyük korkuya neden olan yangın, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracında sıkılan suyla söndürüldü.

Olay, İskele Caddesi üzerindeki Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki boyaların bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve TOMA'dan sıkılan suyla yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bir anda gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.