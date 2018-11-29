Karayolları 7. Bölgenin 11 Projesi Devam Ediyor

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan 11 projenin yapımına devam ediliyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 9 kilometrelik Çorum Laçin Kırkdilim Geçişi bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol standardında olup, proje kapsamında toplam uzunluğu 4 bin 100 metre olan 3 adet tünel bulunmakta. 2018 yılında başlayan Çorum Laçin Kırkdilim Geçişi çalışmalarının 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Çorum Laçin Osmancık Yolu

Toplam 44 kilometre uzunluğundaki Çorum Laçin Osmancık Yolu ise sathi kaplamalı bölünmüş yol standardında. 64 metre uzunluğunda 1 adet çift ve 20 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü bulunan projenin 6 kilometrelik kesimi tamamlandı. Proje çalışmaları ise devam ediyor.

Çorum-Merzifon Yolu

Çorum Merzifon Yolu Mecitözü ayrımı ise 62 kilometre uzunluğunda. BSK kaplamalı bölünmüş yol standardındaki proje kapsamında 3 adet farklı seviyeli kavşak ve toplam uzunluğu 180 metre olan 5 adet çift köprü bulunmakta. Çalışmaların 2017 yılında başladığı projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tokat-Niksar Yolu

49 kilometre uzunluğunda ve BSK kaplamalı bölünmüş yol standardındaki Tokat-Niksar Yolu projesi kapsamında ise toplam 310 metrelik 4 adet tek köprü, toplam 83 metrelik 3 adet çift köprü ve 1 adet köprülü kavşak bulunmakta. 2 adet çift köprüsü ve 3 adet köprüsü de dahil olmak üzere 34 kilometrelik kesiminin tamamlandığı projede çalışmalar devam ediyor.

Osmancık-Merzifon Devlet Yolu

115 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol standardında projelendirilen 15. Bl. Hd.- Osmancık-Merzifon Devlet Yolu yapımı çalışmaları 2012 yılında tamamlandı. 2017 yılında 850 metre uzunluğunda 1 adet tünel, 4 adet farklı seviyeli kavşak ve eksik kalan imalatları kapsayan projenin ihalesinin yapıldı. İhale bünyesinde 1 adet farklı seviyeli kavşak tamamlanırken ihalenin ödenekler doğrultusunda 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi

Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 600 kilometrelik yolun toplam 88 kilometrelik kesimi ise Samsun Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alıyor. Proje kapsamında toplam uzunluğu 15 bin 150 metre olan 25 adet tünel, 330 metrelik 1 adet viyadük ve toplam uzunluğu 124 metre olan 3 adet köprü bulunuyor. 14 kilometresi bölünmüş yol, 34 kilometresi tek yol olmak üzere 48 kilometrelik yol kesimi ile, 13'ü DSİ tarafından yapılan 24 adet tünel, 1 adet viyadük ve 2 adet köprü tamamlandı. Asrın projesi olan Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi'nin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

Ordu Çevre Yolu

BSK kaplamalı bölünmüş yol standardındaki Ordu Çevre Yolu ise 21,4 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında toplam uzunluğu 19 kilometre olan 6 adet çift tüp tünel, toplam uzunlukları 3 kilometre olan 7 adet viyadük, 2 adet köprü ve 2 adet köprülü kavşak bulunuyor. 10,2 kilometrelik yol kesimi ile 2 adet tünel, 3 adet viyadük, 1 adet köprü ve 2 adet köprülü kavşağın tamamlandığı Ordu Çevre Yolunun 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Samsun Batı Çevre Yolu

Samsun Batı Çevre Yolu ise 16 kilometre uzunluğunda. BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projenin yatırım programına alınması durumunda ödenekler doğrultusunda yapılması planlanıyor.

Amasya Çevre Yolu

11,6 kilometre uzunluğundaki BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında olan Amasya Çevre Yolu, proje kapsamında ise toplam uzunluğu 2 bin 300 metre olan 2 adet tünel, toplam uzunluğu bin 680 metre olan 6 adet çift köprü ve toplam uzunluğu 300 metre olan 2 adet tek köprü bulunuyor. 3,5 kilometrelik yol kesimi ile 1 adet tünel, 5 adet çift köprü ve 2 adet tek köprünün tamamlandığı Amasya Çevre Yolunun eksik kalan imalatlarının ikmal ihalesi bünyesinde tamamlanması planlanıyor.

Boyabat Çevre Yolu

Boyabat Çevre Yolu 11,2 kilometre uzunluğunda BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında. Proje kapsamında 3 adet farklı seviyeli kavşak ve 40 metre uzunluğunda 1 adet çift köprü bulunuyor. Çevre yolu çalışmalarının ise 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tokat Çevre Yolu

8,1 kilometre uzunluğundaki BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında olan Tokat Çevre Yolu, 2012 yılında tamamlandı. Proje bünyesinde 2018 yılında, toplam 761 metre uzunluğunda olan 7 adet köprüyü kapsayan ihale yapılmış olup ödenekler doğrultusunda projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda devam eden projeler kapsamında toplam uzunluğu bin 400 m olan 2 adet tek tüp ve toplam uzunluğu 25 kilometre olan 12 adet çift tüp tünel bulunuyor. Bu tünellerde fiziki gerçekleşmeleri yüzde 30 olup ödenekler doğrultusunda tamamlanmaları planlanıyor. - SAMSUN