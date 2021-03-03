Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov'dan Özdemir'e ziyaret
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Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov'dan Özdemir'e ziyaret

03.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:10
Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov'dan Özdemir'e ziyaret

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun-Vezirköprü kara yolu üzerinde farklı noktada yer alan geçiş ve kavşaklar ile ilgili taleplerini Silov'a aktaran Özdemir, "Kavşak ve yol geçişleri halkımızın can ve mal güvenliği acısından önem arz etmekte. Bu noktalarda yapılacak çalışmalar ile yol daha güvenli hale gelecektir." dedi.

Silov ise talepleri değerlendireceklerini kaydetti.

Ziyarete Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ve yapım başmühendisi Ceyhun Kır da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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