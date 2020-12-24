Karayolları 43. Şube Şefliği Beypazarı'nda kış programı çalışmasını başlattı

Beypazarı Karayolları 43. Şube Şefliği, şeflik merkezinde kurban keserek 2020-2021 kış program çalışmasını başlattı.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, yol ağlarının 800 kilometreyi bulduğu ve bu alanlarda çalışmada bulunmak üzere şube şefliğinin ekip olarak ve araç gerek olarak kış programına hazır olduğu kaydedildi.

Karayolları 43. Şube Şefliğinin yol ağı içinde kalan alanlarda rakımı yüksek olan bölgeler bulunduğu, bu bölgelerde yolun ulaşıma açık tutulması için ekiplerin alana yakın alanlardaki bakımevlerinde konuşlandığı belirtildi.

Yol ağlarında Göynük Bakımevi, Uluhan Bakımevi, Nallıhan Bakımevi, Ayaş Bakımevi sayesinde istenilen alana rahatlıkla ulaşılarak, anında müdahalenin yapılabiliyor.

Şube şefliği, kış programı çalışmasının başlatılmasının ardından kar yağışının sürdüğü alanlara iş makinası göndererek, yolların kontol edilmesini sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak