Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ'a Ziyaret

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Akif Kıraç 23 numaralı Elazığspor formasını Enver Şerif Bağ'a takdim etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, kendisinin de Elazığlı olduğunu belirterek Elazığspor'u yakından takip ettiğini söyledi.

Elazığspor'un yerinin süper lig olduğunu da sözlerine ekleyen Enver Şerif Bağ, yeni sezonda takımımıza başarılar diledi.

