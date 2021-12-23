Karayolları 1. Bölge Müdürü Çolak, Pınarhisar çevre yolunu inceledi

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Pınarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan çevre yolunda incelemede bulundu.

Çevre yolunu gezen Çolak, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay'dan bilgi aldı.

Yolun Pınarhisar'a hayırlı olmasını dileyen Çolak, ulaşım ağının her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Talay da çevre yolunun Pınarhisar'ın şehir içi trafiğini büyük oranda rahatlatacağını belirtti.

7 bin 145 metre uzunluğundaki yolun tamamında çalışmaların sona erdiğini ifade eden Talay, yolun taşıt trafiğine açılmasını beklediklerini kaydetti.

Pınarhisar'ın çevre yolu ile geliştiğini ve değiştiğini aktaran Talay, "Çevre yolundaki çalışmaların tamamı sona erdi. Kavşak, refüj, çizgilendirme, çevre düzenlemesi yapılarak tabelalar takıldı. Yakın zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da teşrifleriyle açılışını gerçekleştirmeyi umud ediyoruz. Pınarhisar'ımızı adeta bir altın kemer gibi çevreleyen çevre yolumuz ilçemize tekrardan hayırlı olsun." diye konuştu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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