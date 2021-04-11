Karayiplerdeki La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı
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Karayiplerdeki La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karayipler'deki St Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nın 3'üncü kez patlaması sonucu yerleşim yerlerine kül yağdı.

Karayipler'deki St Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nın 3'üncü kez patlaması sonucu yerleşim yerlerine kül yağdı. Yetkililer, patlamaların devam edebileceğini belirtti.

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, St. Vincent adasındaki La Soufriere Yanardağı'nın 3'üncü kez patladığını açıkladı. Cuma günü 2 defa patlayan yanardağ çevresinde yoğun kül yağışı olduğunu belirten yetkililer, patlamaların devam edebileceğini belirtti. NEMO, yoğun kül yağışının ve havaya yayılmış kükürt kokusunun yaşamı olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Karayiplerdeki La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı
Karayiplerdeki La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı
Karayiplerdeki La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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