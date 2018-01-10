Karayipler Denizi'nde 7,6 Şiddetinde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı
Honduras'ın kuzeyindeki Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami tehlikesi var.
Orta Amerika ülkelerinden Honduras kıyıları, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin Karayipler Denizi çevresindeki ülkelerde tsunamiye neden olabileceği bildirildi.
ÖLÜ YA DA YARALI YOK
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremin Honduras kıyılarını vurduğunu ve depremin Barra Patucca sahillerinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.
TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ
Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras'ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.