Karayipler Denizi'nde 7,6 Şiddetinde Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras kıyıları, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin Karayipler Denizi çevresindeki ülkelerde tsunamiye neden olabileceği bildirildi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremin Honduras kıyılarını vurduğunu ve depremin Barra Patucca sahillerinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras'ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.