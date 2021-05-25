Karayipler'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet, sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu getirirken, Porto Riko'da yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağı çıkma yasağı kaldırıldı.

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet, sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu getirirken, Porto Riko'da yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağı çıkma yasağı kaldırıldı.

Haiti'de hükümet, Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine 22.00-05.00 saatlerinde 8 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise tarafından yayımlanan kararnameyle kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli personel için esnek çalışma saati uygulamasına geçildi.

Haiti'de salgının başladığı Mart 2020'den bu yana 13 bin 906 vaka kaydedilirken, 288 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede henüz aşılama çalışmaları başlamadı. Yetkililer, Kovid-19 aşılarının hazirandan itibaren uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Salgınla mücadelede kısıtlamaların devam ettiği Porto Riko'da, yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ülkede Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin PCR testi olmadan seyahat etmesine izin verildi.

Bugüne kadar yaklaşık 138 bin Kovid-19 vakasının kaydedildiği Porto Riko'da, 2 binin üzerinde kişi virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere