Karayipler'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karayipler'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor

Karayipler'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet, sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu getirirken, Porto Riko'da yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağı çıkma yasağı kaldırıldı.

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hükümet, sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu getirirken, Porto Riko'da yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağı çıkma yasağı kaldırıldı.

Haiti'de hükümet, Kovid-19 vaka sayılarının artması üzerine 22.00-05.00 saatlerinde 8 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise tarafından yayımlanan kararnameyle kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli personel için esnek çalışma saati uygulamasına geçildi.

Haiti'de salgının başladığı Mart 2020'den bu yana 13 bin 906 vaka kaydedilirken, 288 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede henüz aşılama çalışmaları başlamadı. Yetkililer, Kovid-19 aşılarının hazirandan itibaren uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Porto Riko'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Salgınla mücadelede kısıtlamaların devam ettiği Porto Riko'da, yaklaşık 1 yıldır gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ülkede Kovid-19 aşısı yapılan kişilerin PCR testi olmadan seyahat etmesine izin verildi.

Bugüne kadar yaklaşık 138 bin Kovid-19 vakasının kaydedildiği Porto Riko'da, 2 binin üzerinde kişi virüse bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karayipler'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:29:08. #1.15#

title