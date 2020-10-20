Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

20.10.2020 03:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 03:22
Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 2 bin 203'e, vaka sayısı da 320 artarak 121 bin 667'ye yükseldi.

Panama

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 2 bin 574'e, vaka sayısı 436 artarak 125 bin 81'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı ölüm sayısı 1204'e, vaka sayısı 632 artarak 97 bin 75'e çıktı.

Honduras

Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 2 bin 568'e, vaka sayısı 831 artarak 88 bin 425'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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