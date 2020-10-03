Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

03.10.2020 02:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:52
Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak, 2 bin 117'ye, vaka sayısı da 622 artarak 113 bin 350'ye yükseldi.

Guatemala'da ölü sayısı 3 bin 267 oldu

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 3 bin 267'ye, vaka sayısı da 681 artarak, 93 bin 90'a ulaştı.

Panama'da ise 19 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 406, vaka sayısı da 620 artışla 113 bin 962 oldu.

Kosta Rika'da da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 artışla 930'a, vaka sayısı 1001 artışla 77 bin 829'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Samatta Arda Turan Ryan Babel Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Kız Ekim Ateş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 02:53:41. #1.14#
title