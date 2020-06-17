Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayiplerdeki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 artarak, 633'e, vaka sayısı da 419 artarak 24 bin 105'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 14 bin 133 oldu.

Guatemala'da ölü sayısı 418

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak, 418'e, vaka sayısı da 434 artarak 10 bin 706'ya ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 96 oldu.

Bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 330'a, vaka sayısı 478 artarak, 9 bin 656'ya yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 1075 oldu.

Kaynak: AA