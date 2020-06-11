Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayiplerdeki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 artarak 561'e, vaka sayısı da 629 artarak 21 bin 437'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 12 bin 338 oldu.

Guatemala'da ölü sayısı 316

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 316'ya, vaka sayısı da 355 artarak 8 bin 221'e ulaştı.

Bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 19 artarak 290'a, vaka sayısı 425 artarak 7 bin 360'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 809 oldu.

Kaynak: AA