Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11 artarak 373'e, vaka sayısı da 288 artarak 9 bin 95'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1989'a çıktı.

Küba'da ölü sayısı 73 oldu

Küba'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 73'e, vaka sayısı da 26 artarak 1729'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1031'e yükseldi.

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e, vaka sayısı 1757'ye çıktı.

Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 10 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, şimdiye kadar 1461 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 99 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı 132'ye çıktı.

Honduras'ta, salgın nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının süresi 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Panama'da ölü sayısı 218 oldu

Orta Amerika ülkesi Panama'da da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 8 kişi artarak 218'e, vaka sayısı 208 artarak 7 bin 731'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı is 823 oldu.

Kaynak: AA