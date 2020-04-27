Karayip ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Karayip ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Karayip ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
27.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:26

Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 282'ye, vaka saysı 158 artarak 6 bin 293'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 993'e çıktı.

Küba'da ölü sayısı 56 oldu

Küba'da yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 56'ya, vaka sayısı da 20 artarak 1389'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 525'e yükseldi.

ABD'ye bağlı ancak iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e, vaka sayısı 1371'e çıktı.

Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 10 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, şimdiye kadar 661 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 79'a çıktı.

Panama'da ölü sayısı 165 oldu

Orta Amerika ülkesi Panama'da ise virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 kişi artarak 165'e, vaka sayısı da 241 artarak 5 bin 779'a ulaştı.

Kaynak: AA

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