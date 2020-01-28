Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem
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Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:56
Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem

Karayip Denizi'de, ile arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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