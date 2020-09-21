Karayel: "Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karayel: "Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yeşilhisar'daki Soğanlı vadisinde yaptığı gezi sonrasında, kaya oyma kiliselerin bulunduğu yerden paylaşım yaparak, "Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi ülkemizin turizmine katkı sağlayacak seviyede" dedi.

Karayel:
21.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:29

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Yeşilhisar'daki Soğanlı vadisinde yaptığı gezi sonrasında, kaya oyma kiliselerin bulunduğu yerden paylaşım yaparak, "Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi ülkemizin turizmine katkı sağlayacak seviyede" dedi.

Hafta sonu yapılan AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı seçiminden önce bölgede turistik yerleri ziyaret eden Milletvekili İsmail Emrah Karayel, sosyal medya hesabından bölgenin fotoğraflarını paylaştı. Karayel, "Kayseri Yeşilhisar ilçemizde bulunan Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi, peri bacaları, kaya oyma kiliseleri, manastırları, yeni başlayan balon turları ve birçok doğal güzellikleriyle ülkemizin turizmine katkı sağlayacak seviyede. Kapadokya'nın doğal uzantısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nde, sanatsal değeri hayli yüksek kaya kiliselerdeki bazı freskler. Bölgenin toprak yapısı buradaki ilk Hıristiyanlara sadece korunma imkanı vermekle kalmamış, onlara inançlarını ifade etmenin farklı yollarını da sunmuş" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Mustafa Şentop Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Seda Sayan Defne Samyeli Nebahat Çehre Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Niğde Atama Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karayel: "Kapadokya'nın minyatürü Soğanlı Vadisi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 12:30:45. #1.15#
title