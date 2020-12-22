Karayazılı gençlerin atletizm başarası
22.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:10
Karayazı Belediyesi Spor Kulübünün atletizm branşında mücadele eden kadın atletleri, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Karayazı Belediyesi Spor Kulübünün atletizm branşında mücadele eden kadın atletleri, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Kadın atletler, bölge şampiyonluğunun ardından Adana'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.
Görevlendirme yapılan belediyenin, ilçedeki gençlere ve spora desteğinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç