Karayahşi'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor
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Karayahşi'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor

17.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:51
Karayahşi'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, alt ve üstyapı müjdesini vermiş olduğu Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde 8 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, alt ve üstyapı müjdesini vermiş olduğu Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde 8 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. 8 kilometre kanalizasyon hattı da yenilenecek olan mahallede 50 bin metrekare de üstyapı çalışması yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapı yatırımları ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, alt ve üstyapı müjdesini vermiş olduğu mahallelerden biri olan Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde de ilk kazma vuruldu. 8 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlanan mahallede 8 kilometre de kanalizasyon hattı yapılacak. 40 yıllık altyapı hayali gerçekleşecek olan mahallenin 50 bin metrekarelik üstyapısı ile yepyeni görünüme kavuşacak.

"Yıllardır bu hizmeti bekliyorduk"

Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, "MASKİ'den ve çalışmalarından çok memnunuz. Yıllardır bu hizmeti bekliyorduk. İçme suyu ve kanalizasyon hattımız 40 yıl önce döşenmişti. Yolumuz da iyi durumda değildi. Sağ olsun Cengiz Başkanımız bizim hayalimizi gerçeğe çeviriyor. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere Salihli Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Karayahşi'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor
Karayahşi'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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