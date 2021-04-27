Karayahşi'de 50 bin metrekarelik üstyapı imalatına başlandı
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Karayahşi'de 50 bin metrekarelik üstyapı imalatına başlandı

Karayahşi'de 50 bin metrekarelik üstyapı imalatına başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde 16 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının ardından 50 bin metrekarelik üstyapı işine başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Salihli'nin Karayahşi Mahallesinde de altyapı işi noktalandı. Proje kapsamında mahallede 16 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Altyapı işinin ardından mahallede 50 bin metrekarelik üstyapı çalışmasına da başlandı.

"Cengiz Başkanı Allah başımızdan eksik etmesin"

Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, "Eski hatlarımız 30-40 yıllıktı. Şimdi hepsi yepyeni oldu. Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanı Allah başımızdan eksik etmesin. Mahallemize çok güzel hizmetler kazandırıyor. Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde üstyapımız da tamamlanacak. Hizmetler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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