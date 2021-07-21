KARAYAĞCI BARAJI 3 YILDA BİTİRİLDİ, 2022'DE BEREKET AKACAK
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KARAYAĞCI BARAJI 3 YILDA BİTİRİLDİ, 2022'DE BEREKET AKACAK

KARAYAĞCI BARAJI 3 YILDA BİTİRİLDİ, 2022'DE BEREKET AKACAK
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü2017 yılında inşasına başlanan Gördes Karayağcı Barajı sulaması ile birlikte 2 yılda tamamlandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü2017 yılında inşasına başlanan Gördes Karayağcı Barajı sulaması ile birlikte 2 yılda tamamlandı. 2000 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak baraj önümüzdeki yıldan itibaren sulama yapacak, bölge üreticisine yılda ortalama3 milyon liradan fazla kazandıracak2017 sonbaharında inşasına başlanan "Karayağcı Barajı ve Sulaması" projesinde 2020 yılında tamamlandı. Barajda su tutulmaya başlandı. Geçiçi kabul aşamasında olan projenin önümüzdeki yıldan itibaren vatandaşın kullanımına sunulması hedefleniyor. 3 yılda bitirildiManisa Gördes Karayağcı Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli toprak dolgu tipinde projelendirildi. Gövdesi için 170 bin m3'lük gövde dolgu yapılan barajın temelden yüksekliği 32. 3 metre. Karayağcı Barajı'nda 1 milyon m3 su tutulabilecek. 3 milyon lira ek gelir sağlayacak2000 dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Karayağcı Barajı bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Sulama maliyetlerini düşürmesinin yanısıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracak. Proje bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 3 milyon lira daha fazla kazandıracak.

Kaynak: Habermetre

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