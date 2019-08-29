Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıMUĞLA - Bodrum'da karaya oturan 8 metrelik teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

29.08.2019 13:55
Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA - Bodrum'da karaya oturan 8 metrelik teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Akyarlar Burnu önlerinde karaya oturan teknede 2 kişinin yardım talebinde bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, belirtilen noktaya gitti. Burada Sahil Güvenlik Botuna ait lastik bot ile karaya oturduğu yerden kurtarılan 8 metre boyundaki "Yezdan" isimli özel tekne, daha sonra Sahil Güvenlik botuna bağlandı.

Su aldığı tespit edilen tekne, içerisindeki su tahliye edildikten sonra ekiplerce Akyarlar Balıkçı Barınağı çekek yerine getirildi.

Karaya oturan teknedeki 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA
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