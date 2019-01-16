Karaya Oturan Gemide Kurtarma Operasyonu

Mersin Limanı açıklarında karaya oturan 'Wardeh' isimli ticari gemideki 2 görevlinin kurtarılması için helikopterle çalışma başlatıldı. Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı bulunan 2 görevlinin kurtarılması için Skorsky tipi helikopterle çalışma başlatıldı.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü - Kıymet Gökçe/İHA)

Kaynak: İHA