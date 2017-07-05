Karaya Oturan Gemi Şiddetli Fırtına ve Dalga Nedeniyle İkiye Bölündü

Karasu ilçesinde yaklaşık iki ay önce karaya oturan icralık tarama gemisi şiddetli fırtına ve dalgaların vurması sebebiyle ikiye bölündü.



Yapımı devam eden Karasu Limanında daha önce derinleştirme çalışmalarında yer alan, icralık olduğu gerekçesiyle bir süre önce sahile yakın bir noktada demirletilen ve sahile sürüklenerek kıyıya 50 metre mesafede yan yatarak durabilen özel bir şirkete ait "Yiğithan" isimli tarama gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle ikiye bölündü.



İstanbul 9. İcra Mahkemesi tarafından 2 Ağustos 2017 tarihinde mahkemesi görülecek geminin daha sonra satışının yapılarak bulunduğu yerden kaldırılacağı bildirildi.



İkiye bölünen gemi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.