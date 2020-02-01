Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)
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Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDIHatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı.

01.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:17
Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

'ın ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.


Kaynak: DHA
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