Karavil: "Tarımsal Sanayiyi Geliştirmeliyiz"

Abdülkadir Karavil Grup Başkanı, OSB Başkan Vekili ve Sarı Liste Adayı Abdülkadir Karavil, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Karavil, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tanıtım toplantısı düzenledi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Karavel, Sarı Liste'den aday olduğunu ve sarı rengin güneşi, vizyon sahibi olmayı ve liderliği sembolize ettiğini belirterek, "En az yüzde 80'lik bir oy oranıyla başkanlığı kazanmamız halinde, kentin ekonomisini de güneş gibi aydınlatmak için yoğun çaba harcayacağız" dedi.

Bismil'in bölgenin tahıl ambarı olduğunu ifade eden Karavil, ilçeye bir organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini kaydetti. Bismil'in OSB'yi hak ettiğini ve bunun da en kısa sürede gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını anlatan Karavil, "Sarı Liste olarak tarımsal sanayiye önem veriyoruz. Tarımsal sanayi ürün çeşitliliğini artıracak ve istihdam oluşturacak" diye konuştu.

Diyarbakır'ın sahip olduğu iklim ve toprak kalitesinin tarım ve hayvancılık için oldukça verimli olduğunu kaydeden Karavil, yaklaşık 10 bin yıl önce dünyada tarımın yapıldığı ilk yerleşim yeri olan Diyarbakır'da tarımsam gelişmenin sağlanamadığı ve kentin modern tarım ve hayvancılık işletmesi bakımından istenilen seviyeye ulaşamadığını belirtti.

"Sonuç odaklı faaliyetlerde bulunacağız"

Başkanlığı kazanmaları halinde, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla tüm kurumlarla aktif görüşmeler yapılacağını, tarımsal üretimde çok ortaklı sanayi şirketlerinin kurulmasının teşvik edileceğini belirten Karavil, tarımın bütün toplumlar için en hayati ekonomik faaliyet alanı olduğunu ifade etti. Karavil, "Tarım ve sanayi sektörleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan sektörlerdir. Kentin ekonomik gelişimine katkı ve istihdam için tarımsal sanayiyi geliştirmeliyiz. Ülkemizdeki çok ortaklı şirketlerle görüşeceğiz, tesisleri gezeceğiz ve şehrimizde ortak çalışma yapılması konusunda sonuç odaklı faaliyetlerde bulunacağız. Bir sektörün gelişmesi diğer sektörlerin de gelişmesini zorunlu kılacaktır. Tarım-sanayi bütünleşmesi üretimin artmasını ve ürün kalitesinin yükselmesini sağlar. Tarımı nasıl sanayileştireceğiz. Tarımı sanayileştirmenin yoğun gayreti içinde olacağız. Diyarbakır'a sanayicileri getireceğiz. Buradaki yatırımcıları öne çıkaracağız" ifadelerinde bulundu.

Karavil, tarım-sanayi bütünleşmesiyle; pazarın genişlemesi, ticaret hacmi, üretimde verimlilik, ürünlerin dış piyasadaki rekabet olanakları, yabancı sermaye yatırımları ve yeni iş alanlarının açılması gibi birçok avantaj sağlayacağını kaydetti. - DİYARBAKIR