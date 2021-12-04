"Karavanlarda ÖTV indirimi Türkiye'deki sektörü büyütecek"

Hükümetin motorlu karavanlarda Ötv oranını yüzde 45'e indirmesiyle karavan satış ve kiralama sektöründe talep patlaması yaşandığını belirten Shantigo Karavan ortaklarından Turizmci Tarık Irmak, 8 istasyonlu yeni nesil band sisteminin yer aldığı fabrikanın 1 Ocak tarihinde hayata geçeceğini açıkladı. Irmak, "ÖTV indirimi Türk karavan sektörünün sanayileşmesi ve büyümesi yolunda önemli bir adım oldu" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Mecliste Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45'e indirilmesi, pandemiyle hareketlenen karavan sektörüne yeni bir ivme kattı. İlk yerli karavan üretimi yapan firmalarından biri olan İstanbul merkezli Shandigo Karavan ortaklarından Turizmci Tarık Irmak, ÖTV indiriminin Türk karavan sektörünün sanayileşmesi ve büyümesi yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. Irmak, yapılacak yeni bir düzenleme ile motorlu karavanlarda ÖTV oranı yüzde 15'e düşürülmesi halinde karavanın sanayisi ve turizmi 2-3 kat büyüyeceğini belirtti.

SERİ ÜRETİME GEÇMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) talebin arttığı karavan sektöründe üretimin yerli olarak yapılabilmesi için teşvik talebinde bulunduğunu hatırlatan Irmak, "Almanya ve Türkiye'deki AR-GE merkezlerimizde tasarlanan motokaravan modellerimizi yeni fabrikamızda 8 istasyonlu yeni nesil band sistemi ile üreteceğiz. Üretim merkezimiz seri üretimin ilk örneklerinden biri olacak. 2022 yılında 150, 2023 yılında ise 240 motokaravan üretim kapasiteli fabrikamızın hazırlıklarını sürdürüyoruz" dedi.

Üretim üssünün detayları hakkında bilgi aktaran Irmak, Sabiha Gökçen Havaalanına iki kilometre mesafede, 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan fabrikanın otomasyon altyapısı ile üretim yapacağını sözlerine ekledi. Shantigo model karavanları üretirken 6 bine yakın malzeme kullanıldığını ifade eden Irmak, "Yeri karavanımızın ARGE, tasarım ve üretim aşamalarında yalıtım ve enerji mühendislerimizle çalışmıştık. Karavan üretiminde edindiğimiz tecrübe sayesinde ilk yerli karavanlardan birini ülkemize kazandırdık. Şimdi Shantigo Karavan olarak seri üretime geçmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ ÇEKME VE MOTOKARAVAN SAYISI 7 BİN 991

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde 6 bin 744'ü çekme bin 247'si motokaravan olmak üzere tescilli karavan sayısının 7 bin 991 olduğu bildirilen raporda, bu sayının Türkiye ile benzer ülkeler olan Portekiz'de 28 bini, İspanya'da ise 300 bini bulduğu ifade edildi.

ÖTV SIFIRLANIRSA TÜRKİYE 100 BİN KARAVANLIK BİR FİLOYA ULAŞIR

10 yıl içerisinde Türkiye'de ÖTV vergi indirimi ile her yıl 3-5 bin karavan üretileceği belirtiliyor. Turizm sektörü temsilcileri, Motokaravanda ÖTV'nin sıfırlanması ile 10 yıllık süreçte Türkiye'deki karavan varlığının 100 bin karavana ulaşacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

ÖRNEK KARAVAN PARK ALANI KURUYORUZ

Shantigo olarak Türkiye'de karavan kamp ve park alanlarının gelişmesini istediklerini ifade eden Irmak, bu konuda da örnek bir çalışmaya imza atacaklarının müjdesini verdi. Bolu'da doğanın içerisinde bir Karavan Park Alanı kurmayı planladıklarını anlatan Irmak, "Bolu ilimizde ülkemize örnek bir karavan park alanı kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.