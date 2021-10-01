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Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Tarsus'u karavancıların uğrak noktası haline getirmek amacıyla başlattığı "Karavan Park" projesi kısa sürede tamamlanıp hizmete sunuldu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Tarsus'u karavancıların uğrak noktası haline getirmek amacıyla başlattığı "Karavan Park" projesi kısa sürede tamamlanıp hizmete sunuldu. Karavan Park hizmete girer girmez İtalya, İzmir ve İstanbul'dan ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karavanlarını Tarsus Şelalesinin serin suları ve eşsiz manzarasına karşı park eden karavancı gezginler, böyle bir projeyi hayata geçiren Başkan Bozdoğan'a teşekkür ettiler. Geçtiğimiz yıllarda Tarsus'a karavanla gelerek şehri ziyaret ettiklerini ifade eden karavancı gezginler, kente kurulan karavan park sayesinde gelişi güzel yerlerde veya otoparklarda kalmaktan kurtulduklarını, daha uygun koşullar ve daha güvenli bir şekilde konaklama imkanı buldukları için mutlu olduklarını söylediler.

10 bin yıllık tarihi geçmişi olan Tarsus'u görüp gezmek isteyen birçok karavan gezgininin bulunduğunu söyleyen ilk konuklar, kendi aralarında olan iletişim ağı sayesinde bu karavan parkın tanıtımını gönüllü olarak yapacaklarını dile getirdiler. Tarsus Karavan Parkın hizmete sunulduğunu duyar duymaz kontak çevirip Tarsus'a geldiklerini bildiren karavancılar, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini gezmek için sabırsızlıklarını bildirdiler.

Tarsus'un Çağlayan Mahallesinde kurulan Karavan Parkın şelale kıyısındaki eşsiz güzelliği ve serinliğinde konaklayacak olan misafirler, diğer karavan parklardaki tecrübelerini yetkililere aktaracaklarını ve yapılacak ek çalışmalarla karavan parkın daha iyi bir konuma geleceğine inandıklarını ifade ettiler. Başkan Bozdoğan'a, böyle güzel bir hizmeti karavan gezginlerine sunduğu için teşekkür eden karavan parkın İtalya, İzmir ve İstanbul'dan gelen ilk misafirleri, ilk günden kaynaştıklarını belirterek, daha birçok karavan gezgininin Tarsus'a geleceğini beklediklerini de dile getirdiler. - MERSİN

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

Karavanlar, Tarsus Belediyesi Karavan Parka gelmeye başladı

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