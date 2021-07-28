Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'da otururken köpekleri için karavanda yaşamaya karar veren çift, yeni yerleri keşfetmek için başladıkları Türkiye turunda bebeklerinin olacağını öğrenince, İzmir'in Karşıyaka ilçesine park ettikleri araçlarında doğumu beklemeye başladı.

Ankara'da otururken köpekleri için karavanda yaşamaya karar veren çift, yeni yerleri keşfetmek için başladıkları Türkiye turunda bebeklerinin olacağını öğrenince, İzmir'in Karşıyaka ilçesine park ettikleri araçlarında doğumu beklemeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü mezunu ve çevirmen Ebru ile grafik tasarımcısı Mehmet Güner, Ankara'da bir otelde çalışırken tanışıp evlendi. Eşyalı bir ev tutarak köpekleriyle bir yıl kadar yaşayan çift, ev sahibinin hayvanı gerekçe göstererek evden çıkmalarını istemesi üzerine karavanda yaşamaya karar verdi.

Geçen yıl ocak ayında minibüs satın alan çift, "Yakışıklı" adını verdikleri aracın iç tasarımını yaparak karavana dönüştürdü.

Ege Bölgesi'nde tura çıkan çift, gezinin dördüncü ayında, İzmir'de bebeklerinin olacağını öğrendi. Karşıyaka'nın Mavişehir semtinde karavanlarını park eden çift, burada doğumu beklemeye başladı. Ebru Güner karavanda çevirmenlik yaparken, eşi de zaman zaman gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlıyor.

"Keşifçi bir bebeğimiz olacak"

Ebru Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karavandaki yaşamlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Karavanla yeni yerler keşfetmek için yola düştüklerini belirten Güner, "Hayalimiz sadece tur yapmak, bir yerleri görmek değil aynı zamanda o kültürü özümsemek, yaşamaktı. Bunu planladık ve yola çıkmaya karar verdik ama yolda mükemmel bir sürprizle karşılaştık, anne baba olmanın verdiği heyecanı yaşamaya başladık." dedi.

Hamileliğini öğrendiklerinde başta çok korktuklarını ifade eden Güner, "Acaba karavanda onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyiz diye düşünmeye başladık. Sonra dedik ki biz bu yola çıktık, bu kadarını yaptık, bundan sonrasını da yaparız. Sadece bir süre bekleyelim. Çocuğumuzu bulunduğumuz yerde doğurup birkaç ay geçtikten, rahatladıktan sonra daha geniş ve 4 kişinin yaşayabileceği bir karavan yapıp bu hayalimize devam edelim kararı aldık." diye konuştu.

Bebekleriyle gezmeyi hayal ettiklerini söyleyen Güner, "Yanımızda keşifçi bir köpeğimiz vardı, şimdi bir de keşifçi bir bebeğimiz olacak. Bebeğimizle hem anne baba olmayı hem de dünyayı onunla gezerek, yaşayarak öğreneceğiz. Ayrıca bir çocuk nasıl büyür, ona neler katabileceğimizi öğreneceğiz. Yani durmak yok aslında, bebeğimiz olduktan sonra yine yollara düşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güner, "Hamileliğin son evresine yaklaştık ve bu nedenle sıcak biraz etkilemeye başladı ama karavanda hamilelikle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Çok rahat ve güzel geçiyor. Hiç ağrım sızım olmadı. Hatta çevremdeki herkes karavanda olmayacağını söylemişti ama imkansız olmadığına inanıyordum, şu anda bunu kanıtlamış olduk." dedi.

Karavan sayesinde her yerde bir evlerinin bulunmasının tarifsiz bir duygu olduğunu anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde bütün güzelliklerine açılan bir kapınız var, bu çok güzel bir imkan, herkesin de bunu tatmasını çok isteriz. Çünkü sizi özgürleştiriyor, kendinizi tanımanızı ve gerçekten de doğayı sevmenizi sağlıyor. Çünkü kapım hep açık, hep doğayla iç içeyim, hep gökyüzü üzerinizde. Evdeyken bunu yapma şansınız yok ya da sıkıldığınızda evinizi başka bir yere taşıma şansınız yok ama park ettiğiniz her yerde eviniz var gibi güzel bir durum. Kim istemez ki böyle bir şey?"

Mehmet Güner de evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarında karavan fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

Karavanda yaşamanın zorlukları kadar güzelliklerinin de olduğunu vurgulayan Güner, "Mesela kapınızı açtığınızda bir deniz kenarında olmak ya da doğayla iç içe olmak gerçekten inanılmaz bir durum. İnsan nerede mutluysa orada olması lazım. Biz de bu şekilde mutlu olduğumuz için karavanda yaşamaya başladık." dedi.

Heyecanla bebeklerini beklediklerini belirten Güner, "Planladığımız her şey bir anda değişmiş oldu. Şimdi onun için daha güzel şeyler planlıyor ve yapmak istiyoruz. İkinci bir karavan yaparak ona kişisel alan sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor
İş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Fazıl Küçük Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Muslera Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:01:59. #1.15#

title