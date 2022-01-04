Karavanla 'komşu' tatili

ANTALYA'nın Demre ilçesine karavanıyla gelen Türk, İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı dil, kültür ve yaşam tarzına rağmen kurdukları komşuluk bağıyla dikkati çekiyor. Sülüklü Plajı'nda konaklayan farklı ülkelerden turistler, 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanındaki yaşamlarıyla tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor.

Demre ilçesine farklı ülkelerden karavanla tatile gelen turistler, konakladıkları süreçte kurdukları dostlukla dikkati çekiyor. Kış aylarında karavan turizminin arttığı Sülüklü Plajı'nda karavanını park eden Türk tatilcilerin yanı sıra İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı kültür ve yaşam tarzına rağmen komşuluk ilişkileriyle tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor. 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanında tatilciler, kurdukları bağ ile aile gibi yaşam sürüyor. Evlerindeki yaşamı karavana yansıtan aileler, besledikleri hayvanlar ile çiçekleri ve özel eşyaları da yanlarından ayırmıyor.

Plajda karavanıyla tatil yapan İngiliz Barru Darbyakuie (73) ile Cillian Shipppam (60) çifti ise köpekleriyle çıktıkları karavan yolculuğunda Demre'ye geldi. 9 metre boyundaki tekneyle Atlantik'i 2 kez geçtiklerini anlatan İngiliz çift, diğer karavancılarla komşuluk yaparak tatillerinde eğlenceli anlar yaşıyor. Sülüklü Plajı'nda karavanlarıyla tatil yapan Romanyalı çift ise komşularıyla sohbetlerin ardından günün büyük bölümünü bisikletle ilçede tur atarak geçiriyor.