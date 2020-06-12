Karavanıyla dünyayı gezen İtalyan Fethiye'nin cennet koylarında mahsur kaldı Karavanıyla dünyayı dolaşmak için İtalya'daki evinden yola çıkan 44 yaşındaki gezgin Stefano Mangiarotti'nin yolu Türkiye'ye düştüğü sırada, koronavirüs salgını başladı.

Karavanıyla dünyayı dolaşmak için İtalya'daki evinden yola çıkan 44 yaşındaki gezgin Stefano Mangiarotti'nin yolu Türkiye'ye düştüğü sırada, koronavirüs salgını başladı. Mangiarotti, seyahat yasakları nedeniyle uzun süredir mahsur kaldığı Fethiye'de zamanının çoğunu yamaç paraşütü yaparak ve bölgedeki doğal güzelliklerin tadını çıkararak geçiriyor.