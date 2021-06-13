Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor
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Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

İngiltere'den karavanlarıyla dünya turuna çıkan İngiliz çift, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini göstermesiyle üç günlüğüne geldikleri Türkiye'den, güvenli buldukları için yaklaşık 1,5 yıldır ayrılmadı.

İngiltere'den karavanlarıyla dünya turuna çıkan İngiliz çift, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini göstermesiyle üç günlüğüne geldikleri Türkiye'den, güvenli buldukları için yaklaşık 1,5 yıldır ayrılmadı.

İngiltere'de yaşayan Chris (50) ile Marianne Fisher (53) çifti, iki yakın arkadaşlarının hayatını kaybetmesi, 3 çocuklarının da üniversite dolayısıyla yanlarından ayrılmasıyla dünyayı gezmeye karar verdi.

Mal varlıklarını satan ve yaşadıkları evi kiraya veren çift, aldıkları karavanla 2018'de çıktıkları dünya turunda 30 ülkeyi gezdi.

Geçen yıl martta üç günlüğüne Türkiye'ye gelen Fisher çifti, Kovid-19 salgını dünyada etkisini artırınca Türkiye gezilerini uzatmaya karar verdi.

Türkiye'nin neredeyse her kentini gezen İngiliz çift, 50 binden fazla abonesi olan sosyal medya kanallarında yaşadıkları deneyimlerini aktarıyor. Türkiye'den 110 video paylaşan çift, dünyanın her yerinden yorumlar alıyor.

Her videolarında Türk insanının arkadaş canlısı ve misafirperver olduğundan bahseden, gittikleri kentin yöresel yemeklerini yiyen İngiliz çift, ülkenin salgın kapsamında güvenli olduğunu da anlatıyor.

İngiliz çift, videolarında seyahat etmek isteyenleri "Renkli ve eşsiz bir seyahat arıyorsan Türkiye'ye gel. Herkes seni çok iyi misafir ediyor ve en önemlisi her yerde çay ikram ediyorlar." ifadeleriyle Türkiye'ye davet ediyor.

"Türkiye'de evimizde gibi hissediyoruz"

Türkiye turları kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Sahili'ne gelen İngiliz Chris Fisher, AA muhabirine, üç günlüğüne geldikleri Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl kalmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'de virüsün en yoğun olduğu dönemlerde dahi vatandaşların, alışverişlerini yapıp karavana kadar getirdiğini vurgulayan Fisher, "Türkiye'de kendimizi güvende hissettik. İyi arkadaşlar edindik. Türkiye'de evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

İstanbul'dan başladıkları Türkiye turuna Antalya ile devam ettiklerini, ardından Kapadokya'yı gezdiklerini aktaran Fisher, "Karadeniz, Güneydoğu, Ege sahilleri ve İç Anadolu'yu tamamen gezdik. Seyahatlerimizdeki bütün tecrübelerimizi insanlarla paylaşıyoruz. Çok güzel deneyimler elde ettik. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Buradan güzel anılarla ayrılacağız"

Marianne Fisher ise iki arkadaşlarını kaybettikten sonra "hayat yaşamaya değer" düşüncesiyle yola çıktıklarını kaydetti.

Amaçlarının yeni kültürler tanımak ve farklı yöresel yemekleri tatmak olduğunu vurgulayan Fisher, şöyle konuştu:

"Kendimiz keşfetmek istedik. Türkiye'de bir tek kötü olay bile yaşamadık. Türkiye, en sıcak ve en kibar ülkelerden bir tanesi. İnsanlar çok iyi, manzaralar çok güzel. Beklentimizin üstündeydi. Rize'nin dağ köyünü de Antalya'nın turkuaz denizini de çok sevdik. Buradan güzel anılarla ayrılacağız. Türkiye'de insanlar arkadaştan ziyade kardeş gibi davranıyor. Bunu videolarda da anlatıyoruz. Güzel yorumlar alıyoruz. Paylaşımlarımızdan sonra bizimle iletişime geçen Amerika, İngiltere ve Kanada'da yaşayan başka video içerik üreticileri, Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Tecrübelerimizi dinlediler. Türkiye'nin güzelliklerini onlara tanıttık."

Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor
Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor
Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor
Karavanda yaşayan İngiliz çift, salgın sürecini, güvenli buldukları Türkiye'de geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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