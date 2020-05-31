Karavanda denize sıfır izole yaşam, kısıtlamanın kaldırılmasıyla ikiye katlandı Antalya'da kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 1 Haziran'da açılacağını duyan karavancılar, denize sıfır bölgeye akın ettiler.

Antalya'da kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin 1 Haziran'da açılacağını duyan karavancılar, denize sıfır bölgeye akın ettiler. Karavanlarında korona virüse karşı izole yaşam sürdüren vatandaşlar, uzun süre hasret kaldıkları denizin keyfini yaşamak için yarını beklemeye başladı.

Korona virüs salgınından sonra kendini izole etmek isteyen vatandaşlar, karavana büyük talep gösterdi. Salgın öncesi karavanlarıyla Konyaaltı ilçesindeki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne 50 metre uzaklıktaki alana gelen karavancılar, izole yaşamlarını burada sürdürdüler. Mayıs ayının başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası normalleşme takviminde seyahat yasağının kaldırıldığı 7 ilden birisinin Antalya olmasını açıklamasının ardından karavancılar kente gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle denize girmenin serbest olmasıyla birlikte bu sayı birden ikiye katlandı. Karavancılar, Türkiye'nin seyahat kısıtlaması olmayan yurdun dört köşesinden Antalya'ya akın ederek, 1 Haziran tarihini beklemeye başladı. Daha önce sayıları 20 civarı olan karavan sayısı, normalleşme takvimi sonrası gittikçe artarak 50'ye ulaştı.

Karavanlarında korona virüse karşı izole yaşam sürdüren vatandaşlar, uzun süre hasret kaldıkları denizin keyfini yaşamak için adeta geri sayıma geçti. Fethiye'den gelen Nursel Kocakulak, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Antalya'da güzel dakikalar geçirdiğini dile getirdi. Sahilin açılmasıyla birlikte denize girmeyi planladığını ifade eden Kocakulak, "Henüz sahile inemedim. 1 Haziran'da açılınca inmeyi ve denize girmeyi düşünüyorum" dedi.

Muğla'dan Antalya'ya 1 saat önce geldiğini ifade eden Necla Ateş, sahile yakın kısımdaki karavanında 15 gün kalacağını belirterek, "Daha önce gelmiştim. Burada çok eğleniyorum. Çünkü havası ve sahili çok güzel. Akşamları yürüyüş yapma imkanı var. Denize girmeyi düşünmüyorum ama sahilde yürüyüş yapacağım" ifadesini kullandı.

"İçeride kala kala kilo aldık"

Deniz sezonunun açılmasını olumlu karşıladığını dile getiren Cemil Atalay da, "Sabah bir güneşi görmek, akşam da dolunayı görmek gibi bir şey. Korona virüsten dolayı tüm dünyanın bu dertten kurtulmasını istiyoruz. 2 aydır içeride kala kala kilo almaya başladık. Ayın 1'inden itibaren yasakların kalkmasının bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Trabzon'dan kente yeni gelen Emel Kansızoğlu ise, Antalya'yı çok sevdikleri için tercih ettiklerini, izole yaşama önem verdiklerini kaydetti. Kansızoğlu, karavancılara bazı kesimlerden gelen olumsuz görüşlere de tepki göstererek, "Karavanlara karşı olanlar oluyor. Bu bizim için problem oluyor. İnanın biz karavanda yaşadığımız kadar, doğayı da koruyoruz. He yer çöp oluyor, eldivenlerimizi takıp çevreyi temizliyoruz. İnsanların bize karşı iyi gözle bakmasını istiyoruz. Çünkü biz karavanda ailece yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA