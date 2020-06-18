Karavancıların tercihi, Ormanya oldu
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Karavancıların tercihi, Ormanya oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu.

Karavancıların tercihi, Ormanya oldu
18.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:17

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, kamp alanı ile karavan kampçılarının tercihi oldu. Elektrik, tuvalet ve duş gibi olanakların olduğu 30 karavanlık alanda, koronavirüsten kaçarak, doğa ile başbaşa kalmak isteyen kampçılar, tatilin keyfini çıkarıyor.  

Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parkı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki kamp alanı, karavan kampçılarının tercihi oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, tatillerinde karavan ve çadır gibi izole yöntemleri tercih etti. Ormanya Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki karavan kampına gelen kampçılar, 30 karavan kapasiteli 25 dönümlük alanda, doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle karavan ve çadır kampçılarının en büyük sorunu olan elektrik, tuvalet ve duş gibi imkanların yer aldığı alanda, Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavan kampçıları tatilin tadını çıkarıyor.  

'ÇOK İYİ GELİYOR, KAFAMIZI DİNLİYORUZ'Ailesiyle birlikte İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ayhan Kurt, "İki günlük bir fırsat buldum. Hemen İstanbul'a en yakın karavan alanlarından birine yöneldim. Buranın hayvanat bahçesi de var. Çocuklar için de güzel oldu. Gayet keyifli burası, dinleniyoruz. Virüs nedeniyle artık ben tatil köyü yerine kendi karavanım ile orman içinde daha steril bir ortamı tercih ediyorum. Çocuklarıma da iyi geliyor, bana da iyi geliyor. Kafamızı dinliyoruz" dedi.  'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Eşi ile birlikte Manisa'dan yola çıkarak, birçok ili gezdikten sonra Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Vedat Şen, "Burada olmaktan oldukça mutluyuz. Kocaeli Belediyesi'nin karavancılara tahsis ettiği bu alan müthiş güzel, keyifli. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Keşke her belediyeye örnek olsa da, her belediye bunu yapsa. İnsanlardan uzaklaşıp burada yeşilin, doğanın içinde keyifli bir hayat sürüyoruz. Doğada olmak her zaman insanın elektriğini alan, rahatlatan, stresini alan bir unsur. Yeşilin altında, yanında olmak, sessizlik, şu kuş cıvıltıları hiçbir şeye değişilmez. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.  

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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