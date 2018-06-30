Karavancıların Durağı Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Karadeniz'de tek olan Karavan Park, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Doğupark alanında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Tesislerdeki hizmetten memnun kalan turistler tatil sürelerini uzatarak Samsun'da daha fazla zaman geçiriyor. 2017 yılında 61 vilayetten ve dünyanın 20 farklı ülkesinden karavancıların geldiği kampın ziyaretçi sayısının bu yıl arttırılması hedefleniyor.

"2017 yılında 730 karavan tesisimizde kamp yaptı"

Geçtiğimiz yıl çok sayıda karavancıyı misafir ettiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı Tesis Müdürü Erdal Yavuz, "Bu tesisimizde karavanıyla ya da çadırıyla gelen misafirlerimize konaklama hizmeti veriyoruz. Konaklamayla birlikte su, elektrik ve internet hizmeti de veriyoruz. Misafirlerimiz ayrıca tesislerimizdeki banyo, tuvalet ve restoran gibi yerlerden de faydalanıyorlar. 2017 yılında 723 civarında karavan girişi oldu. 2 bin 500'ün üzerinde de buradan faydalandı. Geçen sene Türkiye'nin 61 vilayetinden ve dünyanın 20 farklı ülkesinden karavancılar buraya akın etti. Her gelen misafir de kampımızdan memnun kaldı. Bu yıl ise 150'nin üzerinde karavan geldi. Misafirlerimizin sayısının geçen yıla oranla artacağını düşünüyorum. Talepler bu yönde geliyor. Buradaki konaklama ücretleri verdiğimiz hizmetlerle birlikte diğer yerlerdeki konaklama yerleri ve hizmetleriyle kıyaslandığında oldukça uygun seviyede. 2 kişilik günlük konaklama 35 lira. 2 kişi haricinde her kişi içinse kişi başına 10 lira ek ücret alıyoruz" dedi.

"Bir kampla 4 tesisi kullanabiliyorlar"

Karavan Kampı'na gelen misafirlerin ayrıca aqua park, SUKAY ve engelliler rehabilitasyon merkezinden de yararlandığını vurgulayan Erdal Yavuz, "Tesisimiz 12 ay boyunca misafirlerimizin hizmetine açık kalıyor. Şu anda kampımızda 10 karavan ve 1 çadır kuran misafirimiz var. Karavancılar tesisimize geldiklerinde şehri gezme fırsatı da buluyorlar. Çünkü tesisimiz tramvay durağı 100 metre uzaklıkta. Şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıktayız. Aynı alanda bulunan aqua park ve su kayağı alanlarımız da var. Onlardan da faydalanabiliyorlar. Hatta ailenin içinde engelli birey varsa bitişiğimizdeki engelli ve rehabilitasyon merkezinden faydalanabiliyorlar. Böylelikle kamp yerinde birden çok tesisten faydalanma imkanı buluyorlar" diye konuştu. - SAMSUN