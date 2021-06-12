Karavana gücü yetmeyince binek otomobilini karavana çevirdi

Karavana gücü yetmeyince binek otomobilini karavana çevirdi Doğa tutkunu genç, karavan hayalini 1998 model binek otomobilini karavana çevirerek gerçekleştirdi "Kartaldan karavan mı olur, yapma, olmaz, böyle şeylere kalkışma, ne gerek var" diyenlere inat binek aracını karavan yaptı Hüseyin Akkaş...

Karavana gücü yetmeyince binek otomobilini karavana çevirdi

Doğa tutkunu genç, karavan hayalini 1998 model binek otomobilini karavana çevirerek gerçekleştirdi

"Kartaldan karavan mı olur, yapma, olmaz, böyle şeylere kalkışma, ne gerek var" diyenlere inat binek aracını karavan yaptı

Hüseyin Akkaş 3 kişinin konaklayabildiği, 'kartalkaravan' ile evini yanında taşıyor

Akkaş, karavanıyla pandemi dönemini doğada geçiriyor

ANTALYA - Antalya'da çocukluğundan beri karavan hayali kuran genç maddi imkanları çerçevesinde 23 yaşındaki 'Kartal' model aracını karavana çevirdi. 'Evimi yanımda taşıyorum' diyen Akkaş, pandemi döneminde hayatının büyük bölümünü doğada geçiriyor.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve kasaplık mesleği ile uğraşan 30 yaşındaki Hüseyin Akkaş, 12 yaşından beri sırt çantası ile doğada yürüyüş ve çeşitli spor organizasyonlarına katılmaya başladı. Yıllar içinde malzemeleri artan ve kamp yapmaya da başlayan Akkaş, karavana geçmeye karar verdi. Fakat karavan alacak maddi imkanı bulunmayan Akkaş, iki yıl önce 11 bin liraya aldığı 1998 model kartal model otomobilini karavana çevirmeye karar verdi. Akkaş, çevresindekilerin, 'Yapma, olmaz, böyle şeylere kalkışma, ne gerek var' sözlerine rağmen kolları sıvadı. İnternetten yaptığı araştırmaların yanı sıra kendi düşüncelerini hayata geçiren Hüseyin Akkaş, otomobilinin bagajına mutfak rafları ve buzdolabı yerleştirdi, aracın tavan kısmına 3 kişinin kalabileceği bir çadır sistemi kurdurdu. Akkaş ismini 'karavankartal' dediği aracını 17 bin liraya maletti. 1.5 yıldır karavankartal ile Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerde konaklayan Akkaş,' Evimi yanımda taşıyorum' diyor.

"Maddi imkanım buna elverdi"

Akkaş, hem fazla para harcamadan hem de pandemi döneminde eve uğramadan doğada ve açık alanlarda daha fazla zaman geçiriyor. Hüseyin Akkaş, 3 yıl önce aldığı 11 bin liraya aldığı otomobilini, 17 bin lira harcayarak karavan haline getirdiğini söyledi. 12 yaşından beri doğa ile iç içe olduğunu anlatan Akkaş, "İçimde hep yeni yerler görme, keşfetme heyecanı vardı. Sırt çantası ile doğaya çıktım, zaman geçtikçe kullandığım ekipmanlar artmaya başladı. Yaşım ilerledikçe daha profesyonelleşmeye başladım. Artık karavana geçmeliydim, böyle bir düşüncem vardı. Ama fiyatlar yüksekti ve bütçem yoktu" diye konuştu.

"Eleştirenler oldu"

Çevresindekilerin, 'Kartal'dan karavan mı olur' 'yapma' diye çok eleştirenlerin olduğunu ifade eden Akkaş, "'İster istemez yadırgadılar. Hor gördüler. Böyle şeye kalkışma, ne gerek var, sen zaten geziyorsun'. Ama ben inanmıştım, yılmadım. Elimdeki imkan buydu. Maddi imkanım bu araca yetti. Emeğimle alın terimle yaptığım için bu araç bana çok daha değerli geliyor" dedi.

"3 kişi kalabiliyor"

Bunun üzerinde binek aracını karavan haline getirmek için kolları sıvadığını anlatan Hüseyin Akkaş, " Aracımın özelliklerini daha detaylı araştırdım. İstediğim yerlere gidebilir mi diye. Sonra yavaş yavaş karavana dönüştürdüm. Üzerine 3 kişinin yatabileceği bir çadır bölümü var. 8 kişiyi konaklama olmadan yemeğini yiyebilecek araç ve gerece sahip. Kiler bölümüm var. Buzdolabım ise seyyar olarak çakmaklıkla kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Satın almak isteyenler oluyor"

Ziyaret ettiği her yerde kartalkaravana insanların ilgi gösterdiğini fotoğraf çektirdiğini anlatan Akkaş, " Bu aracı herkes binek otomobil olarak görmüşler, karavan olarak görünce şaşırıyorlar. Türkiye'de bir ilki yaptım, güzel oldu. Aracımı satın almak için çok ulaşan oluyor. Şuan satmayı düşünmüyorum" dedi.

"Pandemi bahanem oldu"

Kartal'ın normalde binek aracı olduğunu ve onunla işe gidip geldiğini kaydeden Akkaş, " Karavan haline getirdiğim için artık bir nevi evimi yanımda taşıyorum. Karavanı tamamladığım zaman pandemide ortaya çıktı. Çalıştığım yerde insanlarla karşı karşıyasınız. İster istemez akşam ailenizin yanına virüs taşır mıyım diye düşünüyorsunuz. Akşamları çok yorgun yada yoğun iş günlerinde eve gitmiyorum. Kıyafetlerimi değiştirmek için kısa süreliğine eve uğruyorum. İş yerime yakın yerlerde kamp yapıyorum. Pandemi de güzel bir bahanem oldu" diye konuştu.

"Açık alanda zaman geçiriyor"

Korona virüs süreci devam ettiği için daha çok doğada açık alanlarda zaman geçirdiğini belirten Hüseyin Akkaş, " Doğanın tam ortasındayım. Bir yandan ailemden uzaktayım diğer yandan en sevdiğim şeyi yapıyorum, keyifliyim. Bu halimi sosyal medyada paylaşıyorum. Ailem yakınlarım ziyaretime geliyor. Paylaşımlarımda beğeni topluyor" dedi.

"6'ya yükseldi"

Akkaş, kendisinden sonra Türkiye'de kartal karavan sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Aracıyla bir Türkiye turu planladığını dile getiren Akkaş, en çok gitmek istediği yerin ise Nevşehir'deki Kapadokya olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar