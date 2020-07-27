Karavana çevirdiği panelvanı "evi" oldu
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Karavana çevirdiği panelvanı "evi" oldu

Osmaniye'de, 7 bin 500 lira masraf yaparak panelvanı karavana çeviren 23 yaşındaki Ozan Avşar, "Küpşeker" adını verdiği karavanını evi gibi kullanıyor.

27.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:02

Osmaniye'de, 7 bin 500 lira masraf yaparak panelvanı karavana çeviren 23 yaşındaki Ozan Avşar, "Küpşeker" adını verdiği karavanını evi gibi kullanıyor.

1,5 yıl önce satın aldığı panelvanı küçük bir karavana çeviren ve onunla canının istediği her yere gidebilen Avşar, üniversite için gittiği Konya'da da yurt ya da evde kalmak yerine "Küpşeker"inde yaşamayı tercih ediyor.

Yemeğini karavanda yapan, geceleri de burada uyuyan Avşar, tuvalet ve banyo ihtiyacını ise dışarıda karşılıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Avşar, AA muhabirine, macerasının otostop yaparak Türkiye'yi dolaşma kararıyla başladığını söyledi.

Otostopla Türkiye'nin birçok yerini gezme şansı bulduğunu dile getiren Avşar, "Ancak otostop fiziksel ve ruhsal açıdan yorucu olmaya başlamıştı. Bu macera hayatıma olumlu yönde katkı sağladı ve çok sevdim. Macerayı devam ettirmek için bir şey yapmaya karar verdim ve bu panelvanı satın aldım." dedi.

Avşar, tesisatçıdan satın aldığı panelvanı 7 bin 500 lira harcayarak iki kişinin rahatlıkla kalabileceği bir karavana dönüştürdüğünü anlattı.

Bir yıldan bu yana yeni yuvasının karavan olduğunu ifade eden Avşar, "Şu an banyo hariç ihtiyacım olan her şeye sahibim. Su deposu, mutfak malzemeleri dahil her şey var. Onun dışında 80 vatlık güneş paneli var. Üst tarafta bagaj yer alıyor, hem yatılabiliyor hem de eşya koyabiliyorum. Arka tarafta tabletim var, film izliyorum." diye konuştu.

"Küpşeker" adını verdiği küçük karavanıyla Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Anadolu başta olmak üzere birçok yere gittiğini aktaran Avşar, seyahat etmeyi planladığı daha çok yerin bulunduğunu belirtti.

"Yurt yerine karavanımda kalıyorum"

Karavanı seyahatin yanı sıra evi gibi de kullandığını anlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Konya'da üniversite öğrencisiyim. Orada da yurt ya da evde kalmak yerine karavanımda yaşıyorum. Bir ev ya da yurtta kalacak olsam yıllık masrafım 10 bin lira civarında olacaktı, fakat ben bu karavanı her şeyiyle 7 bin 500 liraya mal ettim. Ayrıca araç tamamıyla bana ait."

Kendine ait video kanalının 200 bin kişi tarafından takip edildiğini de belirten Avşar, "İnsanlar, yaşamak istedikleri özgürlüğü belki de bende gördüğü için beni takip ediyor ve beğeniyor. Sürekli, 'Buna nasıl cesaret ettin?' diye soruyorlar. Aslında herkesin içinde bu cesaret var, önemli olan ortaya çıkarabilmek." ifadesini kullandı.

Avşar, karavanını satmayı asla düşünmediğini, onunla birçok yeni yer görmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Karavana çevirdiği panelvanı 'evi' oldu

Kaynak: AA

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