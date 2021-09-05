Bursa Kamp ve Karavan Festivali yapıldı

Kamp ve karavan tutkunları, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki festivalde buluştu.

Kamp ve karavan tutkunları, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki festivalde buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliğinin girişimleri ile Orhaneli Karagöz Mesire Alanı'nda düzenlenen Bursa Kamp ve Karavan Festivali'ne 200'ü aşkın karavancı katıldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın nüfusunun yüzde 1,5'unu oluşturan dağ ilçelerinin doğa turizmi için büyük bir hazine olduğunu belirtti.

Doğa turizmi alanında önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Kamp ve karavan tutkunlarını Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle pandemi süreci ile birlikte insanlar artık tatillerini otellerde değerlendirmek yerine doğaya yöneldi. Kamp karavan festivaline bu yıl Orhaneli'de başladık, önümüzdeki yıl Harmancık'ta olacak. Birkaç yıl içinde yapacağımız çalışmalarla bu bölgedeki değişimi her birlikte göreceğiz. Ülkemizin 81 ili de güzel ancak Bursa'mız ayrı bir güzel. Bizim turizmle ilgili derdimiz heyecanımız var. Kamp ve karavan tutkunlarını burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk."

Etkinlikte, Organik Ürünler Şenliği kapsamında Bursa'da gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ile Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles bölgelerinde yetiştirilen tarım ürünleri de tanıtıldı.

Festivale, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir