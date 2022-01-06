Karavan tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karavan tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek

Karavan tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya gelecek
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Karavan tutkunlarını bir araya getirecek KaravanFest, 21-23 Ocak'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

AFYON (AA) - Karavan tutkunlarını bir araya getirecek KaravanFest, 21-23 Ocak'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilecek ve Afyon Motor Sporları Merkezi Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda, dünyanın termal altyapılı tek karavan merkezinde yapılacak festivale, yüzlerce karavanın katılması bekleniyor.

Sürdürülebilirlilik ve mobiliteye yatırım yapan markaların yer alacağı KaravanFest'te markalardan alan ücreti de alınmayacak.

Festivalde konserler, gastranomi partileri, karavan söyleşileri ve gezilerin de olacağı birçok etkinlik düzenlenecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title