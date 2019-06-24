Karatepe: Önümüzdeki bir haftada kabinede köklü revizyon olacak

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe'ye yorumladı.

İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminin piyasalara yansımasını anlatan Karatepe, "Bu sabah ortaya çıkan verilere baktığımız zaman görüyoruz ki döviz kurlarında bir miktar gerileme var. Sabah saatlerinde dolar 1.70'in üzerinde değer kaybetti. Borsa güne yüzde ikiye yakın yükselişle başladı. Faiz oranlarında da, gösterge faizin yüzde 20'nin altına çekildiğini gördük. Bu bize gösteriyor ki piyasa Türkiye'de dün ortaya çıkan seçim sonuçlarını aslında siyasi normalleşmenin bir başlangıcı olarak görüp olumlu bir biçimde yorumlamıştır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle