Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi.
4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜ
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi. Yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm kızılçamın zarar gördüğü belirtilirken, ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.Bu arada yangınla ilgili ismi açıklanmayan tarla sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran