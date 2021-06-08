Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)

4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi.