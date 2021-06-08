Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
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Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)

Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi.

4 DÖNÜM KIZILÇAM ZARAR GÖRDÜ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlada anız yangını olarak başlayıp alevlerin Karatepe Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sıçradığı yangına, 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 100 yangın söndürme personeli ile karadan müdahale edildi. Yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm kızılçamın zarar gördüğü belirtilirken, ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.Bu arada yangınla ilgili ismi açıklanmayan tarla sahibi gözaltına alındı.


Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)
Karatepe Milli Parkı'nda orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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