Karatede online kata turnuvası yapılacak
03.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:00
Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek.
Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online kata turnuvası düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 doğumluların evlerinden katılabileceği ve Youtube'den canlı yayınlanacak müsabakaların, 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 7 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA