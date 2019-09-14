Karatede Malatya adına büyük başarı

14.09.2019 16:04

Karatede Malatya adına yarışan Melike Gülşen ile Kerem Gülşen aldıkları madalyalar ile büyük başarıya imza attılar.



Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 7 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde düzenlenen Gaziantep Karate Ligi Karate Şampiyonasına Malatya'dan katılan Melike Gülşen ile Kerem Gülşen 2 madalya kazandı.



Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.



Kayhan, "Gaziantep Karate Ligi Karate Şampiyonasında 30 kilogramda 2010 doğumlu yaş gurubunda yarışan Barguzu Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Melike Gülşen komitede derece yaparak 2. oldu. Nihat Tecdelioğlu İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi Kerem Gülşen de 2010 doğumlu yaş gurubunda Erkek Kata' da yarıştı ve derece yaparak 3.'lüğe ulaşmasından dolayı sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA