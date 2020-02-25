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Karatede kız-erkek takımları yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) karate grup müsabakalarında Bilecikli sporcular büyük başarı elde ederken, kız ve erkek takımları yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.

25.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:10
Karatede kız-erkek takımları yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) karate grup müsabakalarında Bilecikli sporcular büyük başarı elde ederken, kız ve erkek takımları yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.


22-23 Şubat 2020 tarihlerinde arasında 'da düzenlenen ANALİG karate grup müsabakalarında Bilecikli karateciler 2 gümüş, 1 bronz ve 2 beşincilik elde eden kadın takımı 23 puan, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 3 beşincilik elde eden erkek takımı 44 puan alarak ANALİG yarı final müsabakalarında yarışma şansı elde etti.


Yarı final müsabakaları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde dört farklı şehirde düzenleneceğini anlatan Bilecik Gençlik ve İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, yarı final müsabakalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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