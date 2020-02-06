Karatede ilk olimpiyat kotası Uğur Kobaş'ın

06.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:10

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede olimpiyatlara katılmak için yarış sürerken, Türkiye'den vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu. Kobaş, Paris'te Tokyo 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos tarafından kabul edildi.

Karatede 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için müsabakalar sürerken, Tokyo vizesi alan ilk isim hakem Uğur Kobaş oldu. Aynı zamanda Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi olan Kobaş, Tokyo 2020'de görev yapacak 15 hakem arasına seçildi. Olimpiyat Oyunları'nda 6-8 Ağustos arasında yapılacak karate müsabakalarını yönetecek hakemler Dünya Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante tarafından Paris'te açıklandı. Karate 1 Premier League turnuvası öncesi yapılan hakem seminerinde tek tek kürsüye çağrılan isimlere Japon hakem Koji Kamatsu tarafından küçük hediyelikler verildi. Escalante, Japonya'ya özel bu hediyelerin Tokyo 2020 öncesi yapılacak hakem brifinginde açılacağını söyledi.

KOBAŞ: "GURUR DUYUYORUM"

Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını belirten Uğur Kobaş, başarısının Türk karate hakemliği için de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Sporcuların olimpiyatlara katılmak için iki yıllık zorlu bir maratona girdiğini belirten Kobaş, "Ben de bu yolda büyük fedakarlıklar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Ancak burada bir başarı varsa bu başarı Türk karate camiasınındır. Sadece beni değil tüm Türk hakemlerinin her zaman en büyük destekçisi olan Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk karatesinin her alanda zirveyi hedeflediğini belirten Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise, "Bu karar aynı zamanda Türk karate hakemliğinin geldiği seviyeyi de göstermektedir. Uğur Kobaş'a Tokyo 2020'de başarılar diliyorum. Her alanda başarı hedefiyle hakemlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA