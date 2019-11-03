Karatede hedef başarıyı olimpiyatlarda taçlandırmak

03.11.2019 11:14

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Herkesin gözü olimpiyatlarda olacak. Biz de olimpiyatlarda başarımızı taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karatenin Türkiye'de uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürdüğünü söyledi.

En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda da ümit, genç ve 21 yaş altında genel klasmanda ikinci olarak bu istikrarını devam ettirdiğini belirten Delihasan, "Tabii hedefimiz gençlerin geleceğe hazırlanması ama ayrıca da olimpiyatlarda karatenin en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmesi. Yoğun bir şekilde olimpiyat puan müsabakaları devam ediyor. Şu anda bir ara var. Önümüzdeki ayın ortalarına doğru bu puan müsabakaları başlayacak." diye konuştu.

Delihasan, bugün kotanın kapanması halinde ev sahibi ülkeden sonra en fazla katılımcıyla Türkiye'nin yer alacağının gözüktüğünü bildirdi.

"Türkiye'de yetişen Türk sporcularla bu yarışmalara katılıyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil edip, madalyalar kazanmak olduğunu aktaran Esat Delihasan, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmada şöyle de bir farklılığımız da var. Bütün bu süreçlerde tamamen Türkiye'de yetişen Türk sporcularla bu yarışmalara katılıyoruz, Türkiye'de yetişen Türk antrenörlerle bu yarışmalara hazırlanıyoruz. Ümit ediyoruz ki tamamen yerli ve milli bir şekilde olimpiyatlara katılır ve madalyalar alırız." ifadelerini kullandı.

Birçok sporcunun olimpiyatlara katılmasını ümit ettiklerini dile getiren Delihasan, Türk sporcuların sekiz kategorinin dördünde şu anda potada olduğunu kaydetti.

Delihasan, karatenin dünyanın her yerinde çok iyi bir şekilde yüksek bir oranda yapıldığını anlatarak, "Olimpiyatlarla karatenin dünyadaki tanınırlığının yanında aktivasyonları da arttı. Bu aktivasyonların artmasıyla sporcuların form düzeyleri yüksek seviyeye geldi. Bu da onların yarışmalardaki zorluk derecesini arttırıyor. Şu ana kadar sporcularımızın ortaya koyduğu performans bizi mutlu ediyor. Dünyada da giderek yükseliyor sporcuların performansları." şeklinde konuştu.

Karate sporunun ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almasına ilişkin Delihasan, "Biz şöyle bakıyoruz; uzun süreden beri başarıyı yakalamış bir federasyonuz. Herkesin gözü olimpiyatlarda olacak. Biz de olimpiyatlarda başarımızı taçlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA