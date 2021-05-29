Karatede dan sınavlarının yeri ve tarihi belli oldu
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Karatede dan sınavlarının yeri ve tarihi belli oldu

Karatede dan sınavlarının yeri ve tarihi belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu, 2021 dönemi dan sınavlarının Hatay, Ankara ve İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu, 2021 dönemi dan sınavlarının Hatay, Ankara ve İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Karatede 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı dan sınavları Hatay'da 20 Haziran, Ankara'da 27 Haziran, İstanbul'da ise 11 Temmuz tarihlerinde yapılacaktır. Kayıtlar, sınav günü saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilemeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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