Karatede Balkan Şampiyonası 3'üncüsü Sakarya'dan - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karatede Balkan Şampiyonası 3'üncüsü Sakarya'dan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karatede Balkan Şampiyonası 3'üncüsü Sakarya'dan

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında 3'üncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında 3'üncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, 26-28 Kasım tarihlerinde Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U-21 Balkan Karate Şampiyonasında 3'üncü oldu. Genç karateci, 1'inci turda Slovenyalı rakibini 6-0'la geçti. Balıkçıoğlu, Bosnalı rakibine 4-1 mağlup olmasının ardından üçüncülük maçında karşılaştığı diğer Bosnalı sporcuyu 9-1 yenerek şampiyonayı 3'üncülükle tamamladı. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Şampiyonayı başarıyla tamamlayan Abdülkerim Balıkçıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Karatede Balkan Şampiyonası 3'üncüsü Sakarya'dan

Karatede Balkan Şampiyonası 3'üncüsü Sakarya'dan

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title